БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Народная месть: Долина задумала сместить Пугачёву, но может оказаться у разбитого корыта

Народная месть: Долина задумала сместить Пугачёву, но может оказаться у разбитого корыта

Люди не простили певице квартирной «подставы» — её концерты отменяют Сергей Аксёнов На фото: певица Лариса Долина (Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press) Лариса Долина примеряет на себя титул примадонны российской сцены, выяснили журналисты.

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