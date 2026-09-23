Народная месть: Долина задумала сместить Пугачёву, но может оказаться у разбитого корыта

Люди не простили певице квартирной «подставы» — её концерты отменяют Сергей Аксёнов На фото: певица Лариса Долина (Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press) Лариса Долина примеряет на себя титул примадонны российской сцены, выяснили журналисты.
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Талант Долиной на ступеньку выше любых певиц в России. Причём здесь Пугачёва?!