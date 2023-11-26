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Мартемьянов о 2:5 от «Сочи»: «Четыре пятых команды вышли неготовыми. Видимо, игроки пропускают мимо ушей указания тренеров. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает»

Хабаровская команда потерпела поражение со счетом 2:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Прежде всего, хотелось бы поздравить с Днем матери всех мам России и вообще во всем мире.

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