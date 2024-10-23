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Бывшего и.о. замгубернатора Севастополя задержали при получении взятки

Бывшего и.о. замгубернатора Севастополя задержали при получении взятки

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следователи в рамках оперативной разработки задержали с поличным бывшего и.

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