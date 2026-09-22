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FiNE NEWS

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5G-революция: как новая связь изменит наш мир — и где её уже можно потрогать руками

Представьте: ваш телефон становится частью художественного произведения, а городские дороги управляются в реальном времени без задержек.

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