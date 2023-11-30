Киев отменил все ограничения по продаже валюты населению

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 30 ноября, сообщил, что с пятницы, 1 декабря, отменяет все ограничения на продажу наличной иностранной валюты банками и небанковскими финансовыми учреждениями населению, что должно послужить стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка – сообщают украинские СМИ.