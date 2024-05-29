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Учёные создали тончайшую ткань с эффектом шумоподавления Учёные из Массачу...

Учёные создали тончайшую ткань с эффектом шумоподавления Учёные из Массачу...

Учёные создали тончайшую ткань с эффектом шумоподавленияУчёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали ткань, которая эффективно отфильтровывает звуки, подобно тому, как это делают наушники с функцией шумоподавления.

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