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У Мудрика нет результативных действий в 6 матчах подряд. Он не забивает с момента перехода в «Челси»

У Мудрика нет результативных действий в 6 матчах подряд. Он не забивает с момента перехода в «Челси»

В матче отбора Евро-2024 против сборной Италии (1:2) вингер сборной Украины вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

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