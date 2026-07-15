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Живая Кубань

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Как подросткам на Юге заработать больше: эксперты проанализировали рынок и назвали варианты

Как подросткам на Юге заработать больше: эксперты проанализировали рынок и назвали варианты

Как подросткам на Юге заработать больше: эксперты проанализировали рынок и назвали вариантыВо втором квартале 2026 года в Южном федеральном округе работодатели стали больше размещать вакансий для сотрудников от 16 лет и без опыта работы.

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