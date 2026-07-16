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Наш потерянный мир

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ВСУ дважды атаковали склад с кондитерской продукцией: ранены сотрудники и медики

ВСУ дважды атаковали склад с кондитерской продукцией: ранены сотрудники и медики

Появились подробности атаки ВСУ на Никитовский район Горловки, в результате удара погиб человек. Как сообщает пресс-служба МЧС ДНР, в ночь на среду ВСУ нанесли комбинированный удар по складскому помещению с кондитерской продукцией, в здании произошел пожар, после чего частично обрушились конструкции с 4 по 1 этажи.

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