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КХЛ. «Сибирь» примет «Металлург», московское «Динамо» против ЦСКА

«Сибирь» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В другом матче дня московское «Динамо» сыграет с ЦСКА.

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