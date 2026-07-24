Собянин рассказал о реставрации дома-теремка авторства Федора Шехтеля

В Ново-Переделкине приступили к реставрации дачи Александра Левенсона — памятника федерального значения и единственного сохранившегося деревянного здания, созданного при участии архитектора Федора Шехтеля.
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