🇺🇸На днях в Пышме открылась весьма любопытная выставка трофейной техники захваченной в зоне СВО В качестве экспонатов — вооружение и тяжелая техника стран НАТО, которые уничтожили и захватили на СВО.
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🇺🇸На днях в Пышме открылась весьма любопытная выставка трофейной техники захваченной в зоне СВО В качестве экспонатов — вооружение и тяжелая техника стран НАТО, которые уничтожили и захватили на СВО.
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