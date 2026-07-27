В этих округах Москвы живут самые злостные нарушители правил парковки

Более 86 тысяч автомобилей, чьи водители проигнорировали знаки, запрещающие остановку и стоянку, попали в поле зрения Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за первые шесть месяцев этого года.
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