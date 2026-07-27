За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

В этих округах Москвы живут самые злостные нарушители правил парковки

В этих округах Москвы живут самые злостные нарушители правил парковки

Более 86 тысяч автомобилей, чьи водители проигнорировали знаки, запрещающие остановку и стоянку, попали в поле зрения Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за первые шесть месяцев этого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии