Диетолог Мотова рассказала, почему нельзя худеть до и после Нового года

Ученые из США выяснили, сколько набирает человек за зимние каникулы. Они проверили теорию о том, что средний американец толстеет на 2,3 кг и более за период между Днем благодарения (конец ноября) и Новым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии