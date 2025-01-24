Один стакан в день этого чудо-сока очистит сосуды от "плохого холестерина"

Хотя холестерин нужен организму, его избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Для снижения уровня "плохого холестерина" эксперты обращают внимание на важность полезного питания и регулярных медицинских осмотров.
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