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Защитник Донбасса Танай Чолханов: «Ветер свободы пах пороховой гарью, степью и горящими терриконами − это была Новороссия!»

Защитник Донбасса Танай Чолханов: «Ветер свободы пах пороховой гарью, степью и горящими терриконами − это была Новороссия!»

Наш сегодняшний гость весьма лаконично отрекомендовался в самом начале нашей беседы. Потом представил «послужной список», который скрывает за собой массу событий, переживаний, бед, радостей, отчаянных порывов и надежд.

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