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The Eurasia Daily news agency

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The Russian Armed Forces broke through the defense of the Armed Forces of Ukraine in Dobropillya — summary

The Russian Armed Forces broke through the defense of the Armed Forces of Ukraine in Dobropillya — summary

The Russian Armed Forces broke through the defense of the Armed Forces of Ukraine in Dobropillya, according to the SMO summary for July 29 from Readovka: There is no escape from fate Units of the 51st Guards Combined Arms Army The Russian Armed Forces have achieved significant results in the Dobropolsky direction.

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