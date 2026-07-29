The Russian Armed Forces broke through the defense of the Armed Forces of Ukraine in Dobropillya, according to the SMO summary for July 29 from Readovka: There is no escape from fate Units of the 51st Guards Combined Arms Army The Russian Armed Forces have achieved significant results in the Dobropolsky direction.
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