Юра Борисов сыграет красного военачальника Ивана Строда в исторической ленте "Зимняя дорога"

Актер Юра Борисов воплотит образ красного военачальника Ивана Строда в исторической кинокартине "Зимняя дорога" постановщика Владимира Мункуева.
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Пока этот еврей не начнет называться, как и положено, "Юрием", ни одного фильма с его участием смотреть не буду. Да и что хорошего могут снять либералы? Опять все обгадят.