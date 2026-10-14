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Юра Борисов сыграет красного военачальника Ивана Строда в исторической ленте "Зимняя дорога"

Юра Борисов сыграет красного военачальника Ивана Строда в исторической ленте "Зимняя дорога"

Актер Юра Борисов воплотит образ красного военачальника Ивана Строда в исторической кинокартине "Зимняя дорога" постановщика Владимира Мункуева.

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Ника

Пока этот еврей не начнет называться, как и положено, "Юрием", ни одного фильма с его участием смотреть не буду. Да и что хорошего могут снять либералы? Опять все обгадят.