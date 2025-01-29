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Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина. История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете

Такер Карлсон: Блинкен хотел убить Путина. История со звонком Белоусова Ллойду Остину теперь выглядит в другом свете

  Москва не должна оставлять попытку покушения без наказания Российские спецслужбы постоянно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства, заявил Дмитрий Песков, в связи с откровениями американского журналиста Такера Карлсона об убийстве Владимира Путина.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
Байден и Блинкин - убийцы
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11 час.
лина любимцева
Теперь нужно опасаться за жизнь  Такера Карлсона.  В США, такое, не прощают... Вон парень, который стал собирать подписи о выходе Калифорнии из состава США,  уже убит.
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8 час.
лл
лина любимцева
Наши  специально обученные товарищи только и могут, что все &quot;проворонить&quot;. Как это было с СССР...
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8 час.

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