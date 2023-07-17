Степанова и Букин о переходе к Жулину: «Поняли, что не так много спортивной работы осталось. Решили рискнуть и попробовать с другой командой, получить другой опыт»

В марте этого года двукратные чемпионы России в танцах на льду перешли в группу Александра Жулина. Степанова: Это правда нелегко, потому что мы не из тех, кто получал опыт в разных странах, у разных тренеров.
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