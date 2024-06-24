В летевший до Новосибирска самолёт могла ударить молния

Лайнер из Ноябрьска прилетел как раз во время разбушевавшейся над городом грозы.Самолёт S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь"), прилетевший вечером воскресенья, 23 июня, в Новосибирск из Ноябрьска, мог "поймать" на фюзеляж удар молнии.
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