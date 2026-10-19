Производители Подмосковья за девять месяцев отправили на зарубежные рынки 370 тонн мороженого. Продукцию поставляют в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, а стоимостный объем экспорта за год увеличился в полтора раза, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.
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