Производители Подмосковья за девять месяцев отправили на зарубежные рынки 370 тонн мороженого. Продукцию поставляют в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, а стоимостный объем экспорта за год увеличился в полтора раза, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин.