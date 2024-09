Стоимость PS5 Pro в России, Microsoft обрезает Game Pass, Ubisoft прислушивается к игрокам…

Focus Entertainment и Saber Interactive хвастаются успехами Warhammer 40,000: Space Marine II, Microsoft удаляет игры из тарифа Game Pass Standart, стоимость PS5 Pro в России и прогноз продаж консоли, издательство PLAION и разработчики из Dambuster Studios анонсировали Dead Island 2: Ultimate Edition, The Crew 2 и The Crew Motorfest получат по офлайн-режиму, геймплей The Eternal Life of Goldman.