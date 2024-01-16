Как заставить блестеть стеклянные душевые двери

Восстановите чистоту и блеск стеклянных дверей в ванной комнатеСтеклянные душевые двери выглядят стильно и практично, но после каждого использования душа на их поверхности остаются жёсткие минеральные отложения, мыльная пена и разная грязь, а если двери не блестят, то ванная комната выглядит неуютно.