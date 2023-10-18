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С какого возраста детям разрешен кофе и в каких дозах?

С какого возраста детям разрешен кофе и в каких дозах?

Пить или не пить кофе детям? А если пить, то с какого возраста это можно делать? И в каких дозах кофе для них допустим? В России есть несколько документов, в которых оговаривается потребление кофе или кофеина детьми.

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