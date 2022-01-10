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Анатолий Хованцев: «Не думаю, что у Резцовой какая-то психологическая проблема. Она убедилась, что может хорошо выступать»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление биатлонистки Кристины Резцовой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (14-е место).

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