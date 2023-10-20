Сиротам в Свердловской области выделят деньги на покупку квартир

Проблему с некачественными жилыми помещениями для детей сирот предлагают решить благодаря единовременной выплате из бюджета на приобретение жилья или погашения ипотеки, вместо предоставления самих квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии