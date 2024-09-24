США: «украинцы, в вашей земле наши минералы!»

Принято считать, что политикам при взаимодействии с народными массами необходимо хитрить, изворачиваться, одурманивать волшебными обещаниями и сладкой ложью, ну или просто откровенно и беззастенчиво обманывать.
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