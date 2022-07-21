Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота готовит концертную программу ко Дню ВМФ под названием «Флоту России – Слава!»

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота готовит концертную программу ко Дню ВМФ под названием «Флоту России – Слава!»

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обойдет на катере «Ураган» парадный строй кораблей и выступит с поздравительной речью на борту фрегата «Маршал Шапошников».

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