Правительство США объявило себя банкротом по отношению к обязательствам, которые у них есть перед Россией Юрий Енцов На фото: Сергей Юрьевич Глазьев (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Академик Глазьев — один из самых авторитетных в России экономистов.