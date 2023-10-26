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Витамины осенью: как проявляется дефицит и какие анализы сдать

Витамины осенью: как проявляется дефицит и какие анализы сдать

Витамины осенью: как проявляется дефицит и какие анализы сдать По данным экспертов НИИ Питания РАМН более половины россиян постоянно испытывают нехватку витаминов, причем большинство из них сталкиваются с дефицитом не одного, а сразу нескольких витаминов, то есть страдают так называемым полигиповитаминозом.

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