Витамины осенью: как проявляется дефицит и какие анализы сдать По данным экспертов НИИ Питания РАМН более половины россиян постоянно испытывают нехватку витаминов, причем большинство из них сталкиваются с дефицитом не одного, а сразу нескольких витаминов, то есть страдают так называемым полигиповитаминозом.