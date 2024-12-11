Хорошие новости из Курской области: Готовится операция по окружению ВСУ

Иван Иванов Как вы задолбали писаки хреновы! Высасывать сенсацию из пальца. Еще распишите когда, какими силами и с каких направлений будет проводиться операция. Если вообще будет. Вот бараны, слов нет!

Семен Демин Готовится операция... И это уже хорошая новость? Во-первых, так публично операции не готовятся. Во-вторых, хорошая новость будет тогда, когда эта операция завершится и если она завершится успешно. Болтуны!