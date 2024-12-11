Царьград Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press Освобождение села Плёхово в Курской области развязало руки русской армии для проведения более масштабных действий в регионе.
Хорошие новости из Курской области: Готовится операция по окружению ВСУ
Комментарии
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Иван Иванов
Как вы задолбали писаки хреновы! Высасывать сенсацию из пальца. Еще распишите когда, какими силами и с каких направлений будет проводиться операция. Если вообще будет. Вот бараны, слов нет!
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10 час.
Семен Демин
Готовится операция... И это уже хорошая новость? Во-первых, так публично операции не готовятся. Во-вторых, хорошая новость будет тогда, когда эта операция завершится и если она завершится успешно. Болтуны!
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3 час.
Семен Демин
Какая защита! Это же капитализм, главное - деньги.
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3 час.
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