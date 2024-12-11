Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хорошие новости из Курской области: Готовится операция по окружению ВСУ

Хорошие новости из Курской области: Готовится операция по окружению ВСУ

Царьград Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press Освобождение села Плёхово в Курской области развязало руки русской армии для проведения более масштабных действий в регионе.

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Комментарии
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Иван Иванов
Как вы задолбали писаки хреновы! Высасывать сенсацию из пальца. Еще распишите когда, какими силами и с каких направлений будет  проводиться операция. Если вообще будет. Вот бараны,  слов нет!
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10 час.
Семен Демин
Готовится операция...  И это уже хорошая новость? Во-первых, так публично операции не готовятся. Во-вторых, хорошая новость будет тогда, когда эта операция завершится и если она завершится успешно.  Болтуны!
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3 час.
Семен Демин
Какая защита!  Это же капитализм, главное - деньги.
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3 час.

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