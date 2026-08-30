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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жубал с голом – лучший игрок матча «Краснодар» – «Ростов» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2. У Кристиана – 8.1, у Кордобы – 6.7

Жубал получил высшую оценку по Индексу ГОЛа  по итогам матча 6-го тура РПЛ между « Краснодаром » и « Ростовом » (1:0).

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