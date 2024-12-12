Таллин решил превратить свою страну в большую международную тюрьму По длительности экономического спада – одиннадцать кварталов подряд! – Эстония занимает второе место в мире после Гаити.
Бизнес по-эстонски
Комментарии
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Samarium
Да и х.... то с ней с этой эстонией....пусть барахтаются в своем д....., которое они собственными т.н. гоооолооовааами и рууукаааами создали.😎
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16 час.
Сергей Ипатов
член коалиционной партии «Эстония 200". Какое говорящее название. Одно слово пропущено - "груз"
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14 час.
Александр Салтановский
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14 час.
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