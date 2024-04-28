В случае изъятия активов России на Западе Москва будет судиться, причем без срока давности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: РФ будет бессрочно судиться в случае изъятия ее активов
Комментарии
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С С
Мы свидетели перерождения западлючего обЧества в полное ничто. Ну почему наша мораль столь отсталая, прошлого века, поколения, общественного строя? Да есть искандеры, кинжаляы, алабуги? Всё это надо ИСПОЛЬЗОВАТЬ на благо России. Иначе, для чего мы мучались? Шоб було? Нет. Всё для дорогих оппонентов.
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15 час.
А
Александр
Правовед на бесправье. Это тебе не по тусовкам себе подобных бегать. Чушь нести - не овец пасти. Волки кругом. Свистом не отнонишь.
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14 час.
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