Песков: РФ будет бессрочно судиться в случае изъятия ее активов

С С

Мы свидетели перерождения западлючего обЧества в полное ничто. Ну почему наша мораль столь отсталая, прошлого века, поколения, общественного строя? Да есть искандеры, кинжаляы, алабуги? Всё это надо ИСПОЛЬЗОВАТЬ на благо России. Иначе, для чего мы мучались? Шоб було? Нет. Всё для дорогих оппонентов.