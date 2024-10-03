В детскую больницу Петербурга родители привезли 14-летнюю дочь с жалобами на боль в животе. Поздно вечером 2 октября юную пациентку осмотрели врачи.
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В детскую больницу Петербурга родители привезли 14-летнюю дочь с жалобами на боль в животе. Поздно вечером 2 октября юную пациентку осмотрели врачи.