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Царьград

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Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром

Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром

Вице-премьер Юрий Трутнев сравнил экономику Дальнего Востока с тигром за её динамичность. На Восточном экономическом форуме он отметил успехи в реализации мастер-планов, позволивших построить 233 объекта на 83 млрд рублей.

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