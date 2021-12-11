Висхолдинг: почему партнер не хочет обсуждать проблемы в отношениях?

Висхолдинг — форма пассивной агрессии при которой партнер уклоняется от диалога, не даёт однозначных ответов или хранит молчание, тем самым обесценивает или игнорирует чувства другого человека, не позволяет ему выяснить обстоятельства и придти к решению.
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