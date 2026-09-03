🐦⬛️ Симферопольский Чижик-Пыжик пережил вандалов и вернулся в строй После акта вандализма скульптуру на улице Екатерининская смогли восстановить — специалисты привели арт-объект в порядок.
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