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Разнорабочие и водители стали самыми востребованные специалистами за 2024 год

Разнорабочие и водители стали самыми востребованные специалистами за 2024 год

Менеджеры, продавцы и водители вошли в список востребованных профессий России за 2024 год. На протяжении года для менеджеров по продажам было создано 868 тысяч новых вакансий, в то время как для продавцов-консультантов и кассиров открылось 769 тысяч позиций, а количество предложений работы для водителей выросло на 36% и достигло 620 тысяч.

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