Фонбет Чемпионат КХЛ стартует! «Локомотив» примет «Трактор», «Автомобилист» против «Динамо» Москва, «Ак Барс» сыграет с «Сибирью», «Салават» в гостях у «Северстали»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Сегодня пройдет первый игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ-2026/27. «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Автомобилист» примет «Динамо» Москва, «Ак Барс» встретится с «Сибирью», «Салават Юлаев» проведет гостевой матч с «Северсталью».