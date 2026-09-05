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Фонбет Чемпионат КХЛ стартует! «Локомотив» примет «Трактор», «Автомобилист» против «Динамо» Москва, «Ак Барс» сыграет с «Сибирью», «Салават» в гостях у «Северстали»

Сегодня пройдет первый игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ-2026/27.  «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Автомобилист» примет «Динамо» Москва, «Ак Барс» встретится с «Сибирью», «Салават Юлаев» проведет гостевой матч с «Северсталью».

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