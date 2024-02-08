Стало известно, почему Минздрав не может закупить лекарства для ВИЧ

Минздрав не может закупить часть лекарств для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок поставщиков. Вероятной причиной этого экспертная группа «Здравресурс» называет низкую начальную цену, предложенную медицинским ведомством.
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