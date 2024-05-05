Снег на Урале и серьезные холода в Москве имеют причину: во всем виноват арктический циклон. Синоптики объяснили, почему в России сейчас плохая погода и предупредили: дальше будет еще хуже В последнюю неделю погода на значительной части России существенно ухудшилась.
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