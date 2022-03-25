«Но я не приеду…», — Рената Литвинова отменила выступление в Питере

Буквально несколько часов назад стало известно об отмене спектакля «Звезда вашего периода», который был назначен на 31 и 1 число в Санкт-Петербурге.
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