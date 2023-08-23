Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Экс-форвард «Автомобилиста» Холланд пройдет просмотр в «Колорадо». Он пропустил прошлый сезон

32-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь «Эвеланш» осенью. Игрок пропустил прошлый сезон. Его последним клубом был шведский «Юргорден» в сезоне-2021/22 (15 игр, 0+6).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх