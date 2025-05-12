Депутат Украины осудил Зеленского за абсурдные требования к Путину

Депутат Артем Дмитрук критикует Зеленского за обращение к Путину после призыва Трампа к переговорам. Российский лидер предложил встретиться в Стамбуле, но Киев упорствует в отказе вести диалог, пока у власти находится Владимир Путин.
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