Глава отряда «Лиза Алерт» Сергеев: точку в поисках Усольцевых еще не поставили

Точку в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых еще не поставили. Об этом 360.ru сообщил глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
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