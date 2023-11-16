Юрий Кот Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.
Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин
Комментарии
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МС
Марина Свобода
Читаю и изумляюсь.Кто решает судьбу женщин? Те, кто сидят на шее у народа. Ей, Павловой надо год пожить на зарплату простой женщины. Не среднюю, которая рассчитана с учётом зряалат депутатов и Газпрома. А на нормальную Вот тогда она 100 раз подумает, прежде, чем рассуждать. А что касается мужчин, то настоящие сейчас в окопах. Жизнь кладут за таких вот Павловых в том числе. А офисный планктон к сожалению не готов содержать женщину. И зарабатывает недостаточно и не приспособлен нести ответственность за семью. Воспитали за 30 лет полностью деградирующих недомужчин. Так что Павлова - зрите в корень. А то, похоже, образование купленное.
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3 час.
Платон Платонов
А с каких это пор муж должен содержать женщину? Вроде ещё не приняли закон о содержанках.
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3 час.
Роман
Давайте с Павловой и начнем - анулируем ее диплом с освобождением места сенатора! Пусть продолжает рожать и воспитывать своих деток!
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3 час.
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