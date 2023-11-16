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Любопытно, однако

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Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Юрий Кот   Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Читаю и изумляюсь.Кто решает судьбу женщин? Те, кто сидят на шее у народа. Ей, Павловой надо год пожить на зарплату простой женщины. Не среднюю, которая рассчитана с учётом зряалат депутатов и Газпрома. А на нормальную Вот тогда она 100 раз подумает, прежде, чем рассуждать. А что касается мужчин, то настоящие сейчас в окопах. Жизнь кладут за таких вот Павловых в том числе. А офисный планктон к сожалению не готов содержать женщину. И зарабатывает недостаточно и не приспособлен нести ответственность за семью. Воспитали за 30 лет полностью деградирующих недомужчин. Так что Павлова - зрите в корень. А то, похоже, образование купленное.
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3 час.
Платон Платонов
А с каких это пор муж должен содержать женщину? Вроде ещё не приняли закон о содержанках.
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3 час.
Роман
Давайте с Павловой и начнем - анулируем ее диплом с освобождением места сенатора! Пусть продолжает рожать и воспитывать своих деток!
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3 час.

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