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Израиль прошёл в финал «Евровидения» несмотря на протесты

Израиль прошёл в финал «Евровидения» несмотря на протесты

Израиль попал в финал «Евровидения» (16+), несмотря на митинги и требования о бойкоте.В Швеции, в городе Мальмё, определён состав исполнителей, победивших во втором полуфинале и прошедших в финальную часть «Евровидения».

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