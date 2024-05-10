Израиль прошёл в финал «Евровидения» несмотря на протесты

Израиль попал в финал «Евровидения» (16+), несмотря на митинги и требования о бойкоте.В Швеции, в городе Мальмё, определён состав исполнителей, победивших во втором полуфинале и прошедших в финальную часть «Евровидения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии