Открытый просмотр по образовательной области ´Физическая культура´.

15 февраля 2024 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ прошло открытое занятие по образовательной области ´Физическая культура´ в старшей группе № 13 в рамках реализации годовой задачи: Направить работу педагогического коллектива на формирование навыков здорового образа жизни, осознания значимости здоровья как .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии