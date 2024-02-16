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Открытый просмотр по образовательной области ´Физическая культура´.

Открытый просмотр по образовательной области ´Физическая культура´.

15 февраля 2024 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ прошло открытое занятие по образовательной области ´Физическая культура´ в старшей группе № 13 в рамках реализации годовой задачи: Направить работу педагогического коллектива на формирование навыков здорового образа жизни, осознания значимости здоровья как .

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